Oleg, autor do golo do Paços de Ferreira na Luz, em declarações na BTV, após o jogo frente ao Benfica, da nona jornada da Liga:



«Foi um grande jogo por parte das duas equipas. Nós viemos com o intuito de ganhar e fizemos o primeiro golo.Infelizmente não conseguimos aguentar até final. Agora não há nada a fazer. Vamos pensar no próximo jogo.



[Postura do Paços nos nove jogos até agora]:



«Saímos de cabeça erguida, sabemos o jogo que fizemos. Perdemos, mas se continuarmos a jogar assim vamos ganhar mais jogos do que aqueles que vamos perder.»