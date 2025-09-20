José Mourinho foi muito sóbrio na análise ao regresso ao futebol português, 25 anos depois. O treinador do Benfica confessa que esperava voltar para treinar a Seleção, mas assumiu que a dimensão dos encarnados foi decisiva.

«Disse que não vinha para cá celebrar carreira. Antes de chegar ao estádio sentes o que é o benfiquismo, entras no estádio e sentes mais. No final do jogo, confesso, pensei “25 anos que passaram a voar”. Mas não mudaram a minha natureza, a paixão, maneira de estar e de viver.»

Confrontado com a presença de jornalistas estrangeiros

«Sempre pensei que voltaria a Portugal, mas sempre pensei que voltaria para a Seleção, sabia que chegaria mais cedo ou mais tarde. A Seleção já apareceu antes, mas não pude aceitar, pensava que um dia iria acontecer, era uma consequência natural da minha carreira. Aconteceu o Benfica, um clube gigante, disse isso recentemente. É realmente um gigante.»

E volta à Champions, onde pertence

«Pertenço às três competições [europeias]. Mas é bom estar de volta neste alto nível. No primeiro jogo [da Champions] vou a casa [contra o Chelsea], o meu filho vai andar cinco minutos desde casa e vai estar no estádio, é curioso. Perdemos três pontos num jogo em que não poderíamos, mas acontece, temos de conquistar esses pontos em algum lado.»

Impacto mediático de Mourinho

«Não quero saber se escrevem bem sobre mim ou mal. Não quero saber o que está na imprensa.»

Voltar ao país 25 anos depois

«A minha casa é em Londres. A nossa casa principal de família é em Londres, não vim para Portugal porque da minha casa em Azeitão ao Seixal são 20 minutos. Vim para treinar um gigante. Estive em gigantes, como Real, Inter, Manchester United, Roma, que não um gigante para ganhar títulos, mas do ponto de vista social. Tive a oportunidade de treinar um gigante e foi isso que me trouxe. O centro de estágio é a minha casa e é no Seixal, em Roma ou em Milão, não muda nada. A minha cabeça é profissional, quando tiver 80 anos voltarei definitivamente, isto não é voltar definitivamente a Portugal, é um contrato de dois anos e depois eu e o Benfica decidiremos se é para continuar ou não. Vim para aqui trabalhar, sentir pressão, exigência, pôr-me à prova todos os dias, esqueço o que aconteceu nestes 25 anos. Estou super contente pela dimensão do clube e pela responsabilidade. Voltar a Portugal não foi fundamental.»