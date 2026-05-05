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Há 50 min
Reta final na luta pela Champions: o que falta jogar a Benfica e Sporting
Restam dois jogos e a luta pelo segundo lugar promete bastante
TFR
Restam dois jogos e a luta pelo segundo lugar promete bastante
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Ao fim de 32 jornadas conhecemos oficialmente o campeão nacional da temporada 2025/26 – FC Porto, que venceu o Alverca. Faltam, ainda, duas jornadas por jogar – mas não se engane, há muito em cima da mesa e estes seis pontos vão decidir muitas posições.
A começar pela manutenção e terminando no... segundo lugar – que dá acesso à Liga dos Campeões. Benfica, que empatou em Famalicão, e Sporting, que goleou o V. Guimarães, têm os mesmos pontos (76), sendo que os encarnados têm vantagem pelo confronto direto.
Conheça o que falta jogar para águias e leões, que decidirá quem garante o passe para a «liga milionária».
33.ª: Sp. Braga (C)
34.ª: Estoril (F)
33.ª: Rio Ave (F)
34.ª: Gil Vicente (C).
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