Ao fim de 32 jornadas conhecemos oficialmente o campeão nacional da temporada 2025/26 – FC Porto, que venceu o Alverca. Faltam, ainda, duas jornadas por jogar – mas não se engane, há muito em cima da mesa e estes seis pontos vão decidir muitas posições.

A começar pela manutenção e terminando no... segundo lugar – que dá acesso à Liga dos Campeões. Benfica, que empatou em Famalicão, e Sporting, que goleou o V. Guimarães, têm os mesmos pontos (76), sendo que os encarnados têm vantagem pelo confronto direto.

Conheça o que falta jogar para águias e leões, que decidirá quem garante o passe para a «liga milionária».

BENFICA

33.ª: Sp. Braga (C)

34.ª: Estoril (F)

SPORTING

33.ª: Rio Ave (F)

34.ª: Gil Vicente (C).