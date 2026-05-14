Andreas Schjelderup, em grande forma neste final de temporada, foi eleito melhor jogador da Liga no mês de abril, depois de também já ter sido eleito melhor avançado e melhor jovem do mesmo mês.

O internacional norueguês do Benfica recolheu 15,48 por cento dos votos dos treinadores da Liga, destacando-se à frente de Viktor Froholdt (FC Porto), com 13,10 por cento, e de Pedro Lima (AVS), com 9,52 por cento.

Um mês de abril muito produtivo para Schjelderup, com dois golos e uma assistência nos quatro jogos que realizou no mês de abril em que o Benfica empatou com o Casa Pia (1-1) antes de vencer o Nacional (2-0), Sporting (2-1) e Moreirense (4-1).