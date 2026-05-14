Abril a ferver: Schjelderup também venceu prémio de melhor jogador do mês
Avançado do Benfica já tinha sido eleito melhor avançado e melhor jovem no mesmo período
Avançado do Benfica já tinha sido eleito melhor avançado e melhor jovem no mesmo período
Andreas Schjelderup, em grande forma neste final de temporada, foi eleito melhor jogador da Liga no mês de abril, depois de também já ter sido eleito melhor avançado e melhor jovem do mesmo mês.
O internacional norueguês do Benfica recolheu 15,48 por cento dos votos dos treinadores da Liga, destacando-se à frente de Viktor Froholdt (FC Porto), com 13,10 por cento, e de Pedro Lima (AVS), com 9,52 por cento.
Um mês de abril muito produtivo para Schjelderup, com dois golos e uma assistência nos quatro jogos que realizou no mês de abril em que o Benfica empatou com o Casa Pia (1-1) antes de vencer o Nacional (2-0), Sporting (2-1) e Moreirense (4-1).
O mês de abril ferveu com ele 🔥— Liga Portugal (@ligaportugal) May 14, 2026
Andreas Schjelderup esteve sempre quente ♨️ e é o 𝗝𝗼𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗼 𝗠𝗲̂𝘀 da #LigaPortugalBetclic por escolha dos treinadores 🌟 pic.twitter.com/TkPnWZ8SaK