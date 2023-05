Accioly considerou que o encontro frente ao Benfica, decisivo na luta pelo título, pode «mudar o destino de alguns jogadores» do Santa Clara.



«Os olhos do nosso país estarão sobre este jogo. São oportunidades e momentos destes que podem mudar o destino de alguns dos jogadores. Estamos empenhados e focados em continuar a nossa caminhada de bons jogos e desfrutar do jogo», disse o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 34.ª e última jornada da Liga.



O técnico prometeu que os açorianos não se vão deixar intimidar pelo ambiente da Luz.

«Os jogadores de futebol estão costumados a isso [aos grandes ambientes]. Isso não é algo que intimide ou cause qualquer tipo de dano. Cabe aos jogadores aproveitarem a oportunidade e o bom ambiente que vai estar contra esta boa equipa», destacou.

Accioly realçou que o Santa Clara, já despromovido, não vai à Luz para participar em quaisquer festas e salientou que os atletas querem «dignificar o clube e a região» no desfecho da Liga.

«O jogo são 11 contra 11 durante 90 minutos. Vemos que nos nossos últimos jogos, à semelhança do que temos feito com os grandes, temos deixado uma boa imagem. É isso que queremos fazer contra um adversário que dispensa qualquer tipo de apresentações», assinalou.



Confrontado com o futuro, o treinador mostrou-se disponível para continuar a «ajudar» o Santa Clara na próxima época e reconheceu que a descida à II Liga foi um «duro golpe».

«Este não era o desfecho que nenhum de nós desejava e tudo fizemos para que não se consumasse a nossa descida de divisão. Temos a consciência de que aqui e ali faltou mais qualquer coisa, mas isso são reflexões e conclusões que tiraremos internamente», vincou.



Lembre-se que o Benfica precisa de ganhar ao Santa Clara para chegar ao título. Porém, um empate até pode servir, uma vez que, nesse caso, o FC Porto precisava de, à mesma hora, derrotar o Vitória e ultrapassar uma diferença de 11 golos favorável aos encarnados, no desempate entre golos marcados e sofridos.

O duelo entre águias e açorianos está agendado para as 18h00, no próximo sábado, na Luz.