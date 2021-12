Um adepto do Sporting foi detido esta sexta-feira no Estádio da Luz pelo arremesso de uma cadeira contra dois polícias, durante o encontro que terminou com vitória dos leões sobre o Benfica, por 3-1, em jogo da 13.ª jornada da I Liga.

«Durante o jogo, temos a registar uma ocorrência, em que um adepto do Sporting arremessa uma cadeira, atingindo dois polícias. Os mesmos foram prontamente socorridos e transportados para o Hospital Santa Maria. Através do nosso sistema de videovigilância, foi possível identificar o indivíduo e monitorizá-lo, até ser possível a sua extração e posterior detenção», explicou a subcomissária da Polícia de Segurança Pública (PSP), Laura Bicheiro, aos jornalistas, após o final do dérbi.

«A deslocação dos adeptos do Sporting até ao Estádio da Luz decorreu sem incidentes, de forma tranquila. No início do jogo, houve um pequeno foco de desordem entre adeptos do Sporting e do Benfica, sendo rapidamente sanado pelos polícias que estavam no local», disse ainda, acrescentando que «foi tudo realizado da melhor forma possível e resolvido no local».

Como balanço do dispositivo policial montado para o evento, Laura Bicheiro entende ter sido «um sucesso do ponto de vista do policiamento», conseguindo também que «todos os adeptos estivessem [dentro do estádio] a tempo, antes de a partida começar».

Pablo Sarabia (8m), Paulinho (62m) e Matheus Nunes (68m) fizeram os golos do Sporting. Pizzi reduziu já na compensação (90+6m).

O Sporting passou a somar 35 pontos, os mesmos do FC Porto, que lidera por ter melhor diferença de golos. O Benfica, que sofreu a segunda derrota no campeonato, é terceiro com 31 pontos.