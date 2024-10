Declarações do jogador do Rio Ave, Aderllan Santos, à BTV, após a derrota por 5-0 ante o Benfica, em jogo da 9.ª jornada da Liga:

«Entrada má, aos 15 minutos já estava 2-0. Sabíamos que é um campo difícil, o Benfica vinha de uma contrariedade [ndr: derrota ante o Feyenoord] e ia entrar forte. Preparámos isso bem esta semana, mas sofremos dois golos cedo.»

«Entrámos bem na segunda parte, mas foi um dia para esquecer. Mas estamos na 9.ª jornada, vamos começar a enfrentar as equipas do nosso campeonato, da parte do meio da tabela para baixo. Preparar bem, pedir desculpa aos adeptos pela prestação hoje, não vai passar mais.»