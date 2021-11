Afonso Taira, antigo jogador do Belenenses SAD, atualmente a jogar no Casa Pia, afasta-se de toda a polémica gerada pelo jogo com o Benfica de sábado à noite, para, com uma publicação no Instagram, vir a público defender os nove antigos companheiros que foram a jogo.

«Nem quero imaginar a quantidade de informação, opinião, consequência e repercussão que este momento vai trazer ao futebol português. Esse não é o meu papel com este post. Nem tão pouco vou fazer um post a preto e branco, por uma razão muito simples: estes 9 jogadores que estiveram em campo não podem ser eclipsados de forma nenhuma», começa por destacar o médio que ainda começou a corrente temporada na equipa que joga no Jamor.

«Foram, com toda a certeza, os 45 minutos mais difíceis das suas vidas profissionais, e de tudo lhes deve ter passado pela cabeça. Vou agora falar diretamente para eles, afinal de contas partilhei balneário e 4 linhas com cada um. Admiro-vos. A vossa compostura e valentia, vocês estiveram vulneráveis de uma forma sem precedentes. Eu quero que toda a gente saiba que estes 45 minutos são uma prova do vosso profissionalismo, que para mim e qualquer outra pessoa que ande no futebol merece créditos infinitos», prosseguiu.

Afonso Taira, filho de José Taira, que também jogou no Belenenses, dedica o post à coragem dos antigos companheiros. «Também quero que saibam que sofri convosco. Acredito não ter sido o único, ainda assim, sofri. Também quero que saibam que apesar do futebol ser importante ao ponto de seguir em frente após o dia de hoje, eu não me vou esquecer de vos ter visto a sacrificarem-se. Espero que quem vos viu hoje, também não se esqueça», escreveu ainda.

Afonso Taira acaba o post a pedir «respeito» e «reconhecimento» pelos jogadores que entraram em campo.