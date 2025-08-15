Bruno Lage, treinador do Benfica, elogia entrega de Aktürkoglu, ainda que seja «pública» a proposta que recebeu do Fenerbahçe. Quanto ao jogo diante do Estrela da Amadora, espera dificuldades perante um adversário agressivo e garante que o objetivo é «entrar com o pé direito» na Liga.

Futuro de Aktürkoglu no Benfica

«É um jogador muito importante para a equipa, vale cerca de 25 golos e começou a época muito bem. Está feliz no Benfica. Tem um novo número nas costas e fez um início de época muito bom. É público que recebeu uma proposta, mas sinto que o jogador está focado na equipa e conto com ele para o jogo do Estrela da Amadora.»

Dificuldades frente ao Estrela da Amadora

«Sentimos a importância de começar bem o campeonato. Começámos bem a época, mas temos de levar essa determinação para todos os jogos. Independentemente de quem jogue, a equipa tem dado uma boa resposta. Sentimos uma energia muito boa e mais à frente podemos dar tempo de jogo a quem não tem jogado. O Estrela é uma equipa muito agressiva a pressionar no meio-campo adversário, mas tivemos muito boas exibições contra equipas que jogam com uma linha de cinco e com blocos baixos.»