«Aktürkoglu está feliz no Benfica e sinto-o focado na equipa»
Bruno Lage deixa elogios ao internacional turco e faz a antevisão ao encontro com o Estrela da Amadora
00:44
Lage conta com Aktürkoglu: «Vale cerca de 25 a 27 em golos e assistências»
00:53
«Não respondi sobre a Supertaça? Não quis transportar para uma dimensão de Champions»
00:42
«A seu tempo vamos dar minutos e oportunidades a todos para jogar»
00:31
«Começámos com o pé direito na época e queremos dar continuidade no campeonato»
00:39
«Desde 2004 que sei muito bem qual é o jogo que os adeptos do Benfica gostam»
01:15
Lage elogia Schjelderup, mas deixa aviso: «Sabe onde tem de evoluir»
00:23
Bruno Lage: «O que consta na queixa do Sporting é falso»