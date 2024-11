Kerem Aktürkoglu recebeu, esta segunda-feira, os prémios de melhor jogador e melhor avançado dos meses de setembro e outubro da Liga.

O internacional turco superou a concorrência de Viktor Gyökeres e Samu em ambas as distinções, sendo que no prémio de melhor jogador arrecadou 29,06 por cento dos votos e no de melhor avançado somou um total de 35,90 por cento das escolhas.