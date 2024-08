Alexandre Santana, treinador adjunto do Casa Pia, em declarações à flash interview da BTV, após a vitória do Benfica por 3-0 sobre os «gansos», num jogo a contar para a segunda jornada da Liga:

«Acima de tudo temos um sentimento de crescimento, não é fácil vir aqui e fazer o jogo que fizemos até ao momento do 1-0, um jogo bem pensado e conseguimos até aos 70 minutos quebrar e ter o jogo minimamente controlado. O Benfica acabou num detalhe por fazer o 1-0 e tentámos mexer, a bola do Nuno Moreira era uma clara chance de golo, mas infelizmente não o fez. Com estas alterações quisemos ir atrás do resultado e tentar pontuar, mas com isso demos mais espaços e o Benfica aproveitou-os. Acabou por ser um digno vencedor, agora faremos o nosso trajeto como uma equipa unida. Não digo que seja nova, mas com muitos elementos novos e na segunda volta quando voltarmos a enfrentar o Benfica o confronto será completamente diferente. A ideia é muito simples, contamos com todos os jogadores, nestes momentos escolhemos os mais acertados para a estratégia, quando chegámos aqui tentámos tirar partido de cada um dos jogadores. Todos têm qualidade e todos vão ter capacidade de dar mais à frente aquilo que conseguem. O primeiro jogo perdemos contra todas as previsões e olhando para o Boavista, o guarda-redes foi o melhor em campo. Acabámos por não ter a sorte do jogo, frente ao Benfica tivemos uma derrota muito mais acentuada, só que o crescimento da equipa de lá para cá foi maior. Mais à frente, contra equipas do nosso campeonato, que não é o caso do Benfica, não nos vamos esconder.»