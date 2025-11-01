O Benfica ganhou por três bolas a zero em Guimarães, mas o resultado apenas foi construído ao intervalo. O técnico encarnado explica o que mudou.

Diferença da primeira para a segunda parte

«Pressionámos mais, fomos mais agressivos quando perdemos bola. O Vitória não passou da linha de meio campo. Mesmo onze contra onze, conhecendo eu o campeonato, posso imaginar que alguns iluminados não vão dar o devido valor porque foi onze contra dez. Agarro-me a onze contra onze e atropelámos. Porque fizemos tudo bem. Lateral direito com amarelo frente ao Schjelderup disse para ir para cima, que ou saltava fora ou rebentava com ele. O lateral não saiu, mas rebentou com ele. Barreiro não é um médio defensivo. A ambição de não aceitar o um a zero, mesmo frente a uma equipa que não chegava, há sempre uma bola parada ou um lance inesperado. A equipa foi verdadeiramente para cima.

Vitória queixou-se de um lance de Sudakov, pedindo vermelho. Luís Pinto disse que não houve mérito do Benfica a partir daí.

«Já tive a idade do Luís, quando tinha a idade dele dizia mais parvoíces do que aquilo que digo agora. Agora digo menos, é um jovem talentoso, se tudo correr bem, vai chegar lá».