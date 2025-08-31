O Benfica sofreu para vencer em casa Alverca, por 2-1, em jogo da 4.ª jornada da Liga.

Schjelderup (6m) e Dedic (44m) deram vantagem aos encarnados ainda na primeira parte, mas, já no segundo tempo (aos 85m), com os encarnados reduzidos a 10 por expulsão de Dedic, os ribatejanos reduziram por Gui e obrigaram a equipa de Bruno Lage a sofrer até ao fim.

O Benfica soma três vitórias em três jogos disputados e apanha o Sporting na classificação. Os encarnados, que têm menos um jogo disputado, ficam a três pontos do líder FC Porto, que é a única outra equipa que soma por triunfos todos os encontros.