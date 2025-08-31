O Benfica tem quatro alterações no onze inicial para o jogo deste domingo ante o Alverca, da quarta jornada da Liga: entram Samuel Soares, Tomás Araújo, Andreas Schjelderup e Franjo Ivanovic, para o duelo que arranca às 18 horas e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.

Em relação à vitória por 1-0 ante o Fenerbahçe, na quarta-feira, que valeu o apuramento para a fase de liga da Liga dos Campeões, saem Trubin, António Silva, Kerem Aktürkoglu e Vangelis Pavlidis.

No Alverca, o treinador Custódio Castro muda quatro jogadores em relação ao empate a dois golos com o Estrela: entram Matheus Mendes, Baseya, Julián Martínez e Sabit Abdulai. Saem André Gomes (cedido pelo Benfica), Naves (expulso na Reboleira), Meupiyou e Tomás Mendes.

As equipas para o Alverca-Benfica:

ALVERCA: Matheus Mendes; Steven Baseya, Sergi Gómez, Julián Martínez; Nabil Touaizi, Sabit Abdulai, Alex Amorim, Isaac James; Cédric Nuozzi, Marezi, Chiquinho.

BENFICA: Samuel Soares; Dedic, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl; Aursnes, Barrenechea, Richard Ríos, Barreiro, Schjelderup; Ivanovic.

SUPLENTES DO ALVERCA: Mateus, Davy Gui, Tomás, Lincoln, Tiago Leite, Gonçalo Esteves, Menadjou, Chissumba, Sandro Lima.

SUPLENTES DO BENFICA: Trubin, Obrador, António Silva, Pavlidis, Prestianni, Henrique Araújo, Florentino Luís, João Veloso, Leandro Santos.