Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos, após a vitória na visita ao Gil Vicente (3-0), num jogo em atraso da 24.ª jornada:

«[Amdouni somou o quinto jogo consecutivo a titular para a Liga] Independentemente do Di María, do Andreas [Schjelderup], do Aktürkoglu ou do Bruma… temos muitos avançados com enorme qualidade. O Zeki [Amdouni] é bom exemplo do que dizia há largos meses. Não é fácil chegar do Burnley, que joga uma vez por semana e que não tem a obrigação de vencer os jogos todos, para o Benfica, que joga de três em três dias e tem de ter sempre rendimento coletivo e individual. Tem feito um bom período de adaptação, temos tido essa paciência com ele e com todos. Entrar e render, por vezes, não é fácil pelo que acontece dentro de campo e pela dimensão do Benfica. Estamos muito satisfeitos com ele.»

«[44 dias depois, Di María regressou com golo] É importante jogar e sentir. Tem treinado bem, mas precisa de se sentir a jogar. Fez 20 minutos com qualidade, teve uma boa ação no lance do penálti. Estou muito satisfeito com ele e com todos.»