Ruben Amorim, treinador do Sporting, analisa a vitória sobre o Benfica, na Luz, em dérbi da 13.ª jornada da Liga (1-3):

«Contamos com todos os jogadores. Temos um plantel curto, mas rico. Hoje correu bem, mas se o resultado fosse outro, com a saída do Feddal, diriam que temos poucos centrais. O Coates e o Palhinha fazem muita falta. Estiveram sempre connosco. Praticamente todo o plantel veio. Os jogadores foram perfeitos na forma como se adaptaram a tudo o que o Benfica fazia. Sabíamos aquilo que o Benfica fazia bem: o Rafa entre linhas, a profundidade do Darwin... O Inácio fez um jogo brilhante no meio, mesmo com bola. Controlámos bem, soubemos sofrer, e matámos quando tínhamos de matar. Fizemos um excelente jogo, mas podemos melhorar, como segurar bem a bola com um resultado dilatado.»

[Este jogo vale mais do que três pontos? «Hoje o Sporting esteve melhor do que o Benfica. Este jogo podemos dizer que vale mais do que três pontos, mas eu, como treinador, tenho e dizer que vale três pontos. Os jogadores vão ter muita gente a elogiar e a passar as mãos pelas costas, mas se não formos intensos, isto muda. Temos esse espírito. Foi um grande jogo dos jogadores do Sporting. Claro que é especial, mas tenho de dizer que são mais três pontos. Se perdermos o próximo jogo, muda tudo. Este resultado revela a qualidade do trabalho dos jogadores e como eles são inteligentes.»

«O Benfica até teve mais bola, mas estivemos sempre confortáveis no jogo, e quando marcamos primeiro conseguimos controlar o jogo. Fomos melhores, os meus jogadores perceberam melhor o jogo do que os jogadores do Benfica. Podíamos ter marcado mais golos, mas também podíamos ter sofrido.»

[Jesus venceu aqui na Luz por 3-0. Acredita que pode conseguir que as circunstâncias seguintes sejam diferentes do que foram então?] «Não faço a mínima ideia, não me preocupo com isso. Só quero ganhar ao Boavista. Não tenho fantasmas com isso. Fomos campeões na época passada. Não tenho fantasmas nenhuns. Podemos ganhar, podemos perder. A única fasquia é a forma como competimos. Só quero ganhar ao Boavista, sabendo que antes há o jogo com o Ajax.»