André Almeida, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da SportTV, após o empate a dois frente ao , em jogo da 26.ª jornada da Liga:



«Fizemos uma primeira parte muito boa em que só existiu Benfica, chegámos à vantagem de dois golos. Na segunda parte não soubemos controlar jogo com bola. Depois do golo de bola parada, eles empurraram-nos para trás e concedemos o empate por mérito deles, mas também por algum demérito nosso.»



[Mau momento da equipa]: «Há momentos assim das equipas, não há grande explicação. Temos treinado bem, temos feito o que nos pedem. Praticámos bom futebol frente ao Tondela, hoje dominámos por completo na primeira parte, mas na segunda parte o Portimonense foi melhor e conseguiu o empate.»



«Neste momento Benfica está em primeiro lugar, FC Porto ainda não jogou. A luta é até ao fim.»



«Autocarro? Foi um episódio infeliz, mas já passou. Estamos concentrados em trabalhar para virar este momento.»