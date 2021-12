André Almeida, jogador do Benfica, em declarações, na flash interview da BTV, após a derrota no dérbi frente ao Sporting, em jogo da 13.ª jornada da Liga:



«Penso que não foi uma partida muito bem conseguida. Eles fizeram 1-0, nós tivemos duas ou três oportunidades para empatar. Depois do 2-0, as coisas complicaram-se um pouco. O campeonato ainda não acabou. Vamos trabalhar para dar a volta.



[Que mensagem quer deixar aos adeptos]: «Vamos trabalhar muito. O que se passou foi duro para todos. Custa-nos, mas vamos trabalhar muito para dar a volta a esta situação.»