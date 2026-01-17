Declarações do treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, na sala de imprensa do Estádio do Rio Ave FC, após a derrota por 2-0 ante o Benfica, em jogo da 18.ª jornada da Liga:

Entrada difícil em jogo. Porque é que isso aconteceu?

«Na primeira parte tivemos muita distância entre as nossas linhas, não conseguimos controlar bem o Benfica, isso criou alguma frustração na equipa. Na segunda parte melhorámos e a exibição na segunda parte foi melhor do que na primeira parte. Mas não foi dos melhores jogos que jogámos até agora.»

André Luiz com dificuldades no jogo. Se a questão de mercado pode ter influenciado:

«É normal, quando este tipo de coisas acontece, não estar da melhor forma, mas não foi por aí. A equipa não esteve bem, o André foi consequência da exibição da equipa, mas ele trabalhou bem ao longo da semana, estava focado no jogo. Mas, quando as coisas não correm bem, é normal estar-se frustrado.»

Espaços concedidos na primeira parte e o que procurou mudar na segunda:

«É verdade, tivemos distância entre as nossas linhas, mas foi sobretudo entre os jogadores, chegar tarde à pressão. E quando se deixa tanto tempo e espaço a jogadores com tanta qualidade… e depois o Benfica fez uma grande primeira parte. Falámos no balneário que tínhamos de ser mais compactos e mais corajosos. Nos duelos, fomos macios na primeira parte, na segunda melhorámos e tivemos mais bola.»