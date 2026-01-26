«O início de algo grande». É deste modo que Anísio Cabral encara a estreia pela equipa principal do Benfica, coroada com um golo, na primeira vez em que tocou na bola, frente ao Estrela da Amadora, que as águias golearam por 4-0 na 19.ª jornada da Liga.

Nas redes sociais, o jovem avançado, de 17 anos, fala de um «sentimento inexplicável» pela estreia «num palco tão grande como o Estádio da Luz, com um golo…». «Foi uma das melhores sensações da minha vida», assegurou.

«Foram muitos dias de sacrifício, lágrimas e suor, sempre com o mesmo sonho em mente. Quero agradecer a todas as pessoas que fizeram parte deste grande processo, à minha família, treinadores, colegas e amigos, mas vou buscar e lutar por muito mais. Isto é o início de algo grande, mas para isso vou continuar a trabalhar todos os dias, com todas as minhas forças! Carrega Benfica! Deus é bom a tempo todo», escreveu ainda o jogador.

Formado no Benfica, Anísio Cabral ajudou Portugal a sagrar-se campeão europeu e mundial no escalão sub-17, em 2025.

Tal como adiantou o Maisfutebol, o avançado está perto de renovar com as águias até 2031, tal como o lateral-esquerdo José Neto.