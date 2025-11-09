Liga
Há 47 min
António Silva: «Ficou claro que a arbitragem está condicionada...»
Central do Benfica deixa duras críticas à decisão do árbitro em assinalar penálti, que origina o primeiro golo do Casa Pia
DIM
Central do Benfica deixa duras críticas à decisão do árbitro em assinalar penálti, que origina o primeiro golo do Casa Pia
DIM
António Silva, em declarações à flash interview da BTV, após o empate a dois golos entre Benfica e Casa Pia, na 11.ª jornada da Liga:
Análise ao empate diante do Casa Pia
«A culpa é nossa por empatarmos o jogo, podíamos ter feito mais. Este fim de semana ficou claro o que se passa no nosso futebol. O que o protocolo diz é que se a bola vai ao braço por ressalto não é falta. Não percebo como é o que árbitro marca penálti. Acho que este fim de semana ficou bem claro que a arbitragem está muito condicionada.»
RELACIONADOS
Itália: Inter Milão e Roma vencem e dividem liderança
VÍDEO: João Neves resolve para o PSG de cabeça aos 90+5
FC Porto detalha lesões de Bednarek e Borja Sainz
Brasileirão: Cruzeiro de Jardim volta a escorregar com o Fluminense
Hugo Oliveira: «Faltou serenidade para ferir este FC Porto»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS