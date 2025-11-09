António Silva, em declarações à flash interview da BTV, após o empate a dois golos entre Benfica e Casa Pia, na 11.ª jornada da Liga:

Análise ao empate diante do Casa Pia

«A culpa é nossa por empatarmos o jogo, podíamos ter feito mais. Este fim de semana ficou claro o que se passa no nosso futebol. O que o protocolo diz é que se a bola vai ao braço por ressalto não é falta. Não percebo como é o que árbitro marca penálti. Acho que este fim de semana ficou bem claro que a arbitragem está muito condicionada.»