Apesar da derrota com o Benfica, por 2-1, o Arouca teve números que justificariam outro resultado.

Segundo os dados do SofaScore, parceiro do Maisfutebol, a equipa de Vasco Seabra somou 2.50 golos esperados (xG) diante dos encarnados, que se ficaram pelos 2.09. No total, os arouquenses somaram 12 remates contra 22 do Benfica, embora ambas as equipas tivessem terminado com quatro grandes ocasiões de golo.

De resto, nenhum outro adversário do Benfica conseguiu chegar a estes números nesta edição da Liga. O melhor tinha sido o FC Porto, no Clássico da jornada passada, que terminou na Luz com 2.12 golos esperados. Os restantes adversários das águias ficaram todos abaixo de dois xG.

Para que o Benfica conseguisse, então, sair de Arouca com os três pontos, valeu o golo de Franjo Ivanovic nos descontos, mas também uma exibição monumental de Anatoliy Trubin.

O guarda-redes ucraniano foi obrigado a muito trabalho – fez cinco defesas no total – e somou 2.27 golos evitados.

Trata-se do terceiro melhor registo desta temporada entre todos os guarda-redes do campeonato, apenas superado por André Gomes, cedido pelo Benfica ao Alverca, e Bernardo Fontes, do Tondela.