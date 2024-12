O Benfica venceu o Arouca este domingo, por 2-0, em jogo da 12.ª jornada da Liga, realizado no Estádio Municipal de Arouca.

Um autogolo de José Fontán (12 minutos) e um golo de Di María, de penálti (71 minutos) valeram mais três pontos à equipa treinada por Bruno Lage.

Com este resultado, o Benfica chega aos 28 pontos e sobe, à condição, ao 2.º lugar, com mais um ponto do que o FC Porto, que recebe o Casa Pia na segunda-feira. Os encarnados ficam a cinco pontos do líder Sporting, que tem 33.

De recordar que o Benfica ficará sempre com um jogo em atraso face a leões e dragões, que é a visita ao Nacional. O Arouca e 17.º e penúltimo classificado, com oito pontos.