Arouca-Benfica (ONZES): Mourinho aposta em Lukebakio e muda mais três
Encarnados com várias mudanças face ao Clássico. Jovem Miguel Figueiredo no banco e Sidny nem isso
José Mourinho apresentou quatro mudanças no onze do Benfica para a visita ao Arouca, na 26.ª jornada da Liga.
Além dos lesionados Nicolás Otamendi e Enzo Barrenechea, também Amar Dedic e Gianluca Prestianni caem da equipa inicial, relativamente àquela que os encarnados apresentaram no Clássico com o FC Porto. Em sentido contrário, Bah, António Silva, Leandro Barreiro e Dodi Lukebakio são titulares.
No banco, Mourinho vai ter Miguel Figueiredo, jovem médio campeão do mundo de sub-17 que se poderá estrear pela equipa principal do Benfica. Por outro lado, Sidny Cabral volta a ficar de fora da ficha de jogo pela segunda jornada consecutiva.
Já Vasco Seabra, faz apenas uma mexida, relativamente à derrota em Famalicão (1-0): sai Boris Popovic, entra Javi Sánchez.
OS ONZES OFICIAIS
ONZE DO AROUCA: Ignacio De Arruabarrena; Diogo Monteiro, Javi Sánchez, José Fontán e Bas Kuipers; Espen van Ee, Fukui e Hyunju Lee; Djouahra, Barbero e Trezza.
Suplentes do Arouca: João Valido; José Silva, Popovic, Pablo Gozálbez, Puche, Yellu Santiago, Dílan Nandín, Brian Mansilla e Danté.
ONZE DO BENFICA: Trubin; Dedic, António Silva, Tomás Araújo e Dahl; Barreiro e Ríos; Lukebakio, Rafa e Schjelderup; Pavlidis.
Suplentes do Benfica: Samuel Soares; Dedic, Gonçalo Oliveira, Manu Silva, Miguel Figueiredo, Sudakov, Prestianni, Ivanovic e Anísio Cabral.