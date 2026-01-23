No regresso ao Benfica, um ano e meio depois de ter deixado a Luz em fim de contrato para jogar nos turcos do Besiktas, Rafa confessou sentir «saudades de tudo» o que tinha deixado em Lisboa.

Ele próprio ainda terá muitos adeptos das águias a suspirar pelas suas arrancadas supersónicas e, sobretudo, pelos golos que foi marcando em doses generosas, época após época. Ainda assim, fica a dúvida: que Rafa volta, agora, à Luz?

Comparando os números das últimas duas temporadas no Benfica com os que conseguiu no ano e meio em que representou o Besiktas, percebe-se que as diferenças de rendimento foram mínimas.

Começando pelos dados em que os adeptos se focam sempre que veem chegar um reforço, Rafa manteve, na Turquia, as médias de golos (0,35) e assistências (0,25) por jogo que alcançou nos últimos dois anos na Luz (0,36 golos e 0,23 assistências por jogo).

Os dados reunidos pelo Sofascore, parceiro do Maisfutebol, mostram ainda valores muito idênticos em quase todos os parâmetros colocados a ponderação.

No Besiktas, Rafa cruzou mais, conseguiu mais remates enquadrados e somou mais interceções de bola, enquanto no Benfica rematou mais vezes por jogo, registou mais toques na área adversária, mais duelos ganhos e menos perdas de bola. Mas as diferenças são sempre mínimas e há até um dado que é simétrico, o das grandes ocasiões criadas (0,4 por jogo).

O intervalo temporal a que se refere esta análise comparativa corresponde ao momento em que Rafa entrou nos 30 anos (faz 33 em maio). Também por isso, o internacional português é visto no Benfica como um reforço de rendimento imediato, e os números que conseguiu no Besiktas como que sustentam essa ideia.

No entanto, é preciso ponderar o peso que os últimos meses, atribulados, vividos pelo avançado português em Istambul - incompatibilizou-se com a Direção do Besiktas e não joga desde o início de novembro do ano passado - podem ter no momento de forma atual, ainda para mais numa fase crucial da temporada. Quando acontecer, o seu regresso aos relvados mostrará a verdadeira relevância dessa questão.