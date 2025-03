Catarina Campos volta a fazer história na Liga! Depois de ser nomeada para arbitrar um jogo do principal escalão, a árbitra foi escolhida para o VAR da partida entre o Benfica e o Farense, no Estádio da Luz.

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta sexta-feira, os árbitros do Boavista-Gil Vicente e do Benfica-Farense, jogos da 27.ª jornada que serão disputados nos dias 1 e 2 de abril, respetivamente, devido ao acerto de calendário dos encarnados e gilistas. A restante jornada será disputada durante este fim de semana.

De recordar que a árbitra de 39 anos também vai tornar-se na primeira mulher a apitar um jogo da Liga, depois de ser nomeada para o Casa Pia-Rio Ave, marcado para este sábado, às 15h30.

No que toca à restante equipa de arbitragem no jogo do Benfica, Hélder Carvalho irá liderar a equipa, assistido por Francisco Pereira e Hugo Ribeiro. Inês Andrada será a quarta árbitra e Pedro Felisberto o AVAR.

Confira as equipas de arbitragem de ambos os jogos:

Boavista FC-Gil Vicente FC

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: André Dias e João Macedo

4.º árbitro: Vítor Ferreira

VAR: Luís Godinho

AVAR: Rui Teixeira

SL Benfica-SC Farense

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: Francisco Pereira e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Inês Andrada

VAR: Catarina Campos

AVAR: Pedro Felisberto