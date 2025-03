Ángel Di María e Florentino são os jogadores do Benfica que estão em risco de falhar o Clássico com o FC Porto, no Estádio do Dragão, a 6 de abril.

O avançado já levava quatro amarelos na Liga e não foi admoestado diante do Gil Vicente, mas o médio viu cartão em tempo de descontos e também ficou «à bica».

Antes da deslocação à Invicta, o Benfica recebe o Farense na Luz, num encontro marcado para a próxima quarta-feira.