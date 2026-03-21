O trinfo do Benfica sobre o V. Guimarães, por 3-0, foi visto atentamente duas caras bem conhecidas do universo encarnado.

Na rede social Instagram, tanto João Neves (PSG) como Julian Weigl (Al Qadisiyah) publicaram histórias com uma fotografia e um vídeo do Estádio da Luz, respetivamente.

O médio internacional português está a contas com uma lesão e, apesar de o PSG também jogar este sábado, decidiu já estar em Lisboa onde vai ter a concentração da Seleção Nacional para os compromissos de março.

Já o médio alemão, que esteve três temporadas ao serviço do Benfica, aproveitou o facto de o campeonato saudita estar parado para viajar para a capital portuguesa.