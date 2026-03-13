Nicolás Otamendi e Enzo Barrenechea são baixas para José Mourinho no encontro deste sábado, diante do Arouca, a contar para a 26.ª jornada da Liga.

Os dois jogadores estão lesionados e não viajam com a restante comitiva para o norte do país, à semelhança do que acontece com Aursnes. Desta forma, o técnico será obrigado a mexer no meio-campo novamente, depois de ter utilizado o médio argentino e Richard Ríos frente ao FC Porto.

Recorde-se que o jogo tem início marcado para as 20h30 e pode permitir às águias aproximarem-se (à condição) dos rivais. O Sporting não joga esta jornada, por ter adiado o encontro com o Tondela, e o FC Porto só entra em campo no domingo, com a receção ao Moreirense.

