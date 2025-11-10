Richard Ríos saiu de maca nos minutos finais do Benfica-Casa Pia e em causa está um traumatismo do tornozelo direito.

Tudo aconteceu no início do lance que deu origem ao empate dos visitantes, com o jogador a pontapear a própria perna. A bola entrou na baliza de Trubin e, pouco depois, a equipa médica das águias teve de entrar em campo para assistir o atleta, que acabou por sair de maca.

Além disso, Ríos já tinha visto o quinto cartão amarelo para a Liga e vai falhar a deslocação ao reduto do Nacional, marcado para 29 de novembro, estando apenas disponível para defrontar o Sporting (5 de dezembro).

Nota ainda para Enzo Barrenechea, que está a contas com uma síndrome gripal, sendo que o próximo jogo oficial do Benfica acontece apenas a 21 de novembro, na visita ao Atlético CP para a Taça de Portugal.

