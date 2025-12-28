Aursnes, médio do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV após o empate [2-2] com o Sp. Braga a contar para a 16.ª jornada. O norueguês acredita que o Benfica era justo vencedor e que o terceiro golo, anulado por falta, deveria ter sido validado.

Benfica merecia os três pontos

«Nós sabíamos que eles são uma equipa. Eles mantém a bola muito bem e nós tivemos problemas com isso. Mas eu acho que nos ajustamos e nós pressionamos mais alto, o que funcionou melhor. Mas, sim, no final, eu acho que nós merecemos os três pontos. Por isso, desapontados com o 2-2.»

Terceiro golo deveria ter contado

«Claro, a primeira parte foi do Sp. Braga. Eles foram a melhor equipa, mas acho que na segunda parte fomos melhores. Por isso sim, jogo difícil, mas eu acho que o 3-2 deveria ter sido golo. Acho que foi um pouco suave. Eu acho que não foi falta do Ríos por isso deveria ter sido golo. Depois também tive uma grande oportunidade para marcar e falhei. Por isso estou desapontado.»

Benfica tem de focar-se em si próprio

«Não, nós só temos que nos focar em nós mesmos. Claro que nós queríamos ganhar hoje, mas, sim, a única coisa que podemos fazer é focar em nós mesmos e tentar ganhar o próximo jogo.»