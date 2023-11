Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Desp. Chaves (2-0), no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, no jogo a contar para a 10.ª jornada da Liga:

«Foi um jogo difícil, o adversário jogou bastante compacto, a condições eram muito complicadas por causa do vento. Tivemos que ser pacientes, com uma grande atitude. Esperámos pelo momento. Não foi um jogo bonito mas foi possível face a estas condições.»

[João Neves e Fredrik Aursnes confortáveis neste novo modelo de jogo?]: «Eles têm um caráter fantástico. São jogadores com grande conhecimento sobre o jogo. Sabem jogar bem noutras posições. Eles sabem que neste momento é importante jogarem nesta posições. Tem muito a ver com o caráter deles e eles estão a dar o seu melhor e isso é muito importante para nós.»

[A derrota encarnada em Chaves]: «Estamos numa nova temporada, é uma nova história. Sabíamos que tínhamos perdido aqui, no ano passado. Sabemos que nunca fácil jogar com estas equipas que precisam de pontos. E ainda por cima nestas condições.»