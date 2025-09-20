A FIGURA: Sudakov

Nos poucos minutos que teve com o Santa Clara, mostrou que tinha algo de diferenciado. Diante do Qarabag, apesar do resultado, comprovou as primeiras sensações. Na Vila das Aves, o ucraniano deu sequência ao bom momento. Um golo e uma pré-assistência, frutos de um critério bem acima da média que teve ao longo de todo o jogo. Sudakov até jogou mais recuado e liderou a construção encarnada, o que o retirou das zonas de definição, mas deixou-o em posição de lançar os colegas e colocá-los em boa posição no último terço.

O MOMENTO: Pavlidis liberta a equipa, 59m

O Benfica entrou bem na segunda parte, mas só se libertou completamente após o golo de penálti. Os jogadores ficaram visivelmente menos pressionados.

Ivanovic

Ainda se nota desconforto a jogar com Pavlidis, mas Ivanovic já mostrou no que pode ajudar a equipa do Benfica. Lançado em profundidade, a rasgar entre os centrais adversários, dá trabalho à linha defensiva, como mostrou em duas ocasiões na primeira parte.

Richard Rios

É o jogador mal compreendido do Benfica. Não tem a elegância no passe de Barrenechea, por exemplo, mas é quem tem de fazer o «trabalho sujo». Com um pulmão inesgotável, tem um grande raio de ação e voltou a destacar-se pela eficiência nos duelos individuais.

Otamendi

Teve dois passes longos mal medidos na primeira parte, mas depois foi uma aula de bem defender. O capitão dos encarnados limpou quase tudo, principalmente pelo ar, e ainda sofreu o penálti que permitiu aos encarnados chegarem ao 2-0.

Perea

Juntamente com Tunde, sobretudo na primeira parte, desequilibrou pelas alas. Além disso, ajudou a controlar as subidas de Dahl, revelando compromisso defensivo.