Alexander Bah, em declarações na flash interview da BTV, após a vitória do Benfica sobre o AVS por 3-0, na 23.ª jornada da Liga:

Regresso aos relvados após lesão grave...

«Estou muito feliz, foi um caminho longo e sinto-me muito bem nos treinos. Senti muita falta disto, é emocionante para mim, há muito peso que fica para trás. Estou feliz por estar de volta a casa. Espero voltar mais forte, mentalmente de certeza que sim, mas há muito trabalho para fazer. Ainda não estou no menu melhor, mas cada dia e cada treino é bom para mim. Estou feliz que o treinador tenha confiado em mim para jogar este jogo.»

Análise ao triunfo sobre o AVS

«Foi um bom jogo para nós, controlámo-lo, marcámos bons golos na primeira parte, controlámos o jogo todo e os três pontos são muito importantes para nós.»