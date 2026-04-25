Leandro Barreiro, jogador do Benfica, em declarações à BTV, após a vitória (4-1) na receção ao Moreirense, em jogo da 31.ª jornada da Liga:

Leitura do jogo

«Entrámos bem no jogo, era isso que queríamos fazer, entrar com energia positiva. Marcámos um golo cedo e tivemos mais algumas oportunidades. Sofremos um golo que não devíamos ter sofrido, devíamos ter decidido antes de melhor maneira. Mas acontece. Reagimos bem e marcámos o segundo golo. Na segunda parte tivemos mais dificuldades, mas no fim marcámos mais golos para ter uma boa vitória.»

Contributo com um golo e uma assistência

«Muito importante. Sinto-me muito feliz por marcar pelo Benfica e por ajudar a equipa.»

Jogar atrás do ponta de lança

«Nós treinámos, esta semana, eu estar numa posição mais avançada e não é a primeira vez que isso acontece. Quando o mister veio, comecei a jogar nessa posição e no ano passado também joguei muitos jogos. Não pediu nada de especial, eu é que pus as minhas características e forças para ajudar a equipa.»

Ambiente na Luz

«É sempre muito importante ter os nossos adeptos atrás de nós a apoiar-nos durante 90 minutos. Estamos muito felizes por lhes oferecermos esta vitória.»