Barreiro: «Sofremos um golo que não devíamos ter sofrido»
Médio do Benfica assume «dificuldades» na segunda parte, mas realça que foi uma «boa vitória» frente ao Moreirense
Médio do Benfica assume «dificuldades» na segunda parte, mas realça que foi uma «boa vitória» frente ao Moreirense
Leandro Barreiro, jogador do Benfica, em declarações à BTV, após a vitória (4-1) na receção ao Moreirense, em jogo da 31.ª jornada da Liga:
Leitura do jogo
«Entrámos bem no jogo, era isso que queríamos fazer, entrar com energia positiva. Marcámos um golo cedo e tivemos mais algumas oportunidades. Sofremos um golo que não devíamos ter sofrido, devíamos ter decidido antes de melhor maneira. Mas acontece. Reagimos bem e marcámos o segundo golo. Na segunda parte tivemos mais dificuldades, mas no fim marcámos mais golos para ter uma boa vitória.»
Contributo com um golo e uma assistência
«Muito importante. Sinto-me muito feliz por marcar pelo Benfica e por ajudar a equipa.»
Jogar atrás do ponta de lança
«Nós treinámos, esta semana, eu estar numa posição mais avançada e não é a primeira vez que isso acontece. Quando o mister veio, comecei a jogar nessa posição e no ano passado também joguei muitos jogos. Não pediu nada de especial, eu é que pus as minhas características e forças para ajudar a equipa.»
Ambiente na Luz
«É sempre muito importante ter os nossos adeptos atrás de nós a apoiar-nos durante 90 minutos. Estamos muito felizes por lhes oferecermos esta vitória.»