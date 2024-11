Kerem Aktürkoglu, do Benfica, foi eleito avançado do mês da Liga para os meses de setembro e outubro.

O internacional turco recolheu a maioria dos votos dos treinadores principais da competição, se bem que a Liga portuguesa ainda não divulgou as percentagens de votos, nem os restantes classificados no pódio.

O camisola 17 das águias foi titular nos quatro jogos disputados pela equipa na Liga em setembro/outubro, diante de Santa Clara (casa), Boavista (fora), Gil Vicente (casa) e Rio Ave (casa).

Em 273 minutos de utilização, o turco marcou cinco golos e deu outros dois aos colegas, em quatro vitórias obtidas no período em avaliação.

Kerem Aktürkoglu cumpre a época de estreia no Benfica, aos 25 anos. Chegou do Galatasaray no último dia do mercado de transferências de verão, por 12 milhões de euros.

Na II Liga, Roberto, do Tondela, foi o vencedor da distinção, com mais de 40% dos votos. A completar o pódio, está o companheiro de equipa Pedro Maranhão, com 17,9%, e André Clóvis, do Académico, com 6,79%.