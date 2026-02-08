A FIGURA: ANÍSIO CABRAL

Entrou aos 86 minutos e segundos depois resolveu o Benfica-Alverca, que caminhava perigosamente para um deslize da equipa de José Mourinho com todas as consequências macro que lhe seriam inerentes. Duas semanas antes, também na Luz, já tinha entrado para marcar na primeira ação no jogo, mas aí, diante do Estrela, já estava tudo resolvido. Agora, Anísio mostrou que isto não pode ser acidental. E, mais do que isso, que está pronto.

O MOMENTO: ANÍSIO RESOLVE. MINUTO 86

A Luz estava com os nervos em franja e a esperança estava a desvanecer-se. Na jornada em que tinha tudo para ganhar pontos a pelo menos um dos rivais, o Benfica caminhava para somar o oitavo empate nesta Liga. Mas Anísio tinha outros planos e resolveu o difícil jogo com o Alverca.

OUTROS DESTAQUES

Aursnes: quando não empurrou a equipa para a frente através do passe, fê-lo a conduzir a bola e a dar linhas de passe ao pisar muitos terrenos no meio-campo ofensivo. Teve uma boa oportunidade para inaugurar o marcador pouco antes do 1-0, não esteve longe do segundo das águias num remate de meia-distância e serviu Prestianni com um passe que entrou nas costas da linha defensiva do Alverca, assim como o fez com Pavlidis no regresso dos balneários.

Rafa: titular pela primeira vez desde o regresso ao Benfica, esteve ligado ao 1-0 do Benfica, que nasceu de uma recarga de Schjelderup a um remate de trivela do camisola 27. Na segunda parte um desvio dele foi devolvido pelo poste direito. Procurou dar verticalidade ao jogo e receber entrelinhas, mas os jogadores da equipa visitante estiveram quase sempre muito atentos às movimentações do avançado de 32 anos, que ainda busca a melhor forma e o entrosamento ideal com os companheiros.

Sidny: atrevido no plano ofensivo, criou vários desequilíbrios, ora em cruzamento perigosos, ora em incursões pelo corredor central. Destapou a manta, sobretudo na primeira parte, e os jogadores do Alverca aproveitaram a autoestrada que se criou várias vezes naquele corredor. Corrigiu o posicionamento na segunda parte, não deixando de ser acutilante sobre o lado direito. Saiu a 20 minutos do fim para dar lugar a Sudakov.

Figueiredo: fez o 1-1 do Alverca, mas antes disso já se tinha destacado com um passe excelente que Marezi não conseguiu aproveita com a baliza de Trubin à mercê. Executou quase sempre bem as ações que teve no corredor direito.

Matheus: o habitual suplente de André Gomes (que não jogou por estar emprestado pelo Benfica) abriu a noite com uma boa defesa a remate de Schjelderup e ainda adiou o 1-0 quando mergulhou e afastou com a luva direita uma tentativa de trivela de Rafa, mas na recarga o extremo norueguês das águias inaugurou o marcador. Pouco antes do empate 1-1 dos ribatejanos mostrou-se atento a outra tentativa de Sidny e antes do apito para o intervalo brilhou perante Pavlidis. Manteve o nível elevado na segunda parte, na qual protagonizou uma defesa milagrosa com a cabeça num remate forte de Prestianni.