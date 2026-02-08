O Benfica recebe este domingo o Alverca, em jogo da 21.ª jornada da Liga, em que a equipa de José Mourinho está obrigada a vencer, de forma a poder tirar máximo proveito do clássico entre FC Porto e Sporting que está marcado para segunda-feira. O Maisfutebol vai estar no Estádio da Luz para lhe contar tudo sobre este jogo a partir das 20h30.

Acompanhe o Benfica-Alverca AO VIVO

José Mourinho anunciou que, em relação ao clássico, prefere que seja o primeiro classificado a perder, mas também diz que só vai ver o jogo do Dragão se o Benfica vencer este domingo o Alverca. A verdade é que os encarnados estão a cinco pontos do Sporting e a nove do FC Porto e uma vitória vai permitir-lhes reduzir a diferença, pelo menos, para um dos rivais.

«A vitória é o único resultado que nos interessa. Se nós não ganharmos amanhã, o jogo de segunda-feira passa a ter um significado muito reduzido para nós», destacou o treinador na antevisão da partida.

Quanto à equipa, na antevisão do jogo, Mourinho revelou que vai poupar Amar Dedic, tal como já tinha feito diante do Tondela (0-0), deixando espaço para mais uma oportunidade para Banjaqui. De resto, ainda sem Richard Ríos e Lukebakio, Rafa Silva, já com mais uma semana de trabalho, poderá a ter a oportunidade de estrear-se como titular após o regresso à Luz, juntando-se a Sudakov e Prestianni no apoio direto a Pavlidis.

Do lado do Alverca, Custódio Castro deixou bem vincada a vontade de vencer, mesmo tendo em conta que o Benfica, apesar de sete empates, é a única equipa invicta da Liga, além de marcar há 61 jogos consecutivos no Estádio da Luz.

«É fundamental ganhar. Para na segunda-feira estarmos à espera do resultado do clássico com alguém, ou então os dois, a perder pontos, só ganhando domingo. Se não ganharmos amanhã [domingo], então não há hipótese», destacou o antigo médio na antevisão do jogo.

A equipa ribatejana até tem conseguido bons resultados em casa (7 pontos nos últimos três jogos), mas tem sentido mais dificuldades a jogar longe de casa (zero pontos nos últimos três jogos), com natural destaque para a goleada consentida em Braga (0-5) no final de janeiro.

Em relação ao onze provável, Custódio vai ter de começar a fazer mudanças na baliza, uma vez que André Gomes, habitual titular, está emprestado pelo Benfica, enquanto Tomás Mendes, Stéphane Diarra, Sabit Abdulai e Sandro Lima continuam entregues ao departamento médico.

Confira as equipas prováveis na galeria associada