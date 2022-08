A FIGURA: Rafa

Com espaço é quase imparável e isso não lhe faltou no jogo. Deambulou entre o centro e a esquerda, aparecendo várias vezes solto de marcação e com metros para embalar. Assinou o 2-0 na conclusão de uma jogada algo caricata mas que começou com uma recuperação de bola dele. Pouco antes do 3-0 voltou a desequilibrar num contra-ataque das águias. Perdeu o tempo de passe, mas acabou por tentar o drible. Resultado: foi derrubado por Mateus Quaresma, que acabou expulso por vermelho direto após recurso de Manuel Mota ao VAR. Aos 87 minutos, com o jogo em banho-maria, bisou na partida e foi elevado à categoria de figura do jogo.

O MOMENTO: expulsão de Mateus Quaresma. MINUTO 45+2

O Benfica tinha acabado de fazer o 2-0 e, a partir daí, dificilmente o Arouca conseguiria sair da Luz pelo menos com um ponto. A expulsão de Mateus Quaresma nos descontos da primeira parte precipitou o fim da noite para os visitantes, que a seguir ainda sofreram o 3-0. Uma tempestade perfeita em meia-dúzia de minutos…

OUTROS DESTAQUES

Gilberto: numa altura em que há quem entenda que a lateral-direita do Benfica deveria estar entregue ao reforço Alexander Bah, o lateral brasileiro responde com a sua versão mais ofensiva para mostrar que também ele pode ser desequilibrador no ataque. Nesta sexta-feira foi dele o golo inaugural, aparecendo no coração da área para, à ponta de lança (!), atirar de cabeça para o fundo das redes do Arouca. Entendeu-se na perfeição com Neres, ajudando à construção de outras jogadas de perigo e tirou o cruzamento que deu origem ao 3-0 das águias. Pelo meio, ainda com 1-0 no marcador, negou o empate a Rafa Mujica. Gilberto é entrega, mas está a provar que pode ser também mais do que isso. Saiu pouco depois da hora de jogo, antevendo-se nova titularidade na próxima terça-feira diante do Midtjylland.

Enzo Fernández: há muito que o Benfica não tinha na posição oito um jogador com a qualidade (e a classe) do argentino. Trabalha incansavelmente sem bola, tem recursos infindáveis e uma qualidade de passe notável. Lança companheiros na profundidade – fê-lo logo aos 20 segundos de jogo – vira o centro do jogo com longos passes teleguiados e tem, claro, golo! Fez o 3-0 e leva dois golos em dois jogos oficiais pelos encarnados. É o centro geodésico da equipa de Roger Schmidt.

Grimaldo: assistiu Gilberto para o 1-0, voltou a ameaçar o golo de livre e esteve muito ativo nas manobras ofensivas. Será preciso mais do que isto para fazer definitivamente as pazes com o tribunal da Luz, mas aquilo que tem feito neste arranque de época mostra que este é o caminho.

Morato: não esteve sujeito às situações de stress que, no fundo, tiram a prova dos nove no que diz respeito à qualidade dos defesas. A noite foi tranquila, mas o parceiro de defesa de Nicolás Otamendi conseguiu ainda assim dar nas vistas pela capacidade para roubar bolas, condicionar adversários e impedir que as saídas do Arouca na primeira parte – e foram algumas – chegassem a terrenos perigosos.

Mateus Quaresma: foi um dos mais estáveis dos visitantes até ser expulso nos descontos da primeira parte por vermelho direto. Até aí conseguiu, com o auxílio de Arsénio, condicionar as ações de Neres, provavelmente o maior desequilibrador deste novo Benfica.