Figura do jogo: Pavlidis marca hat-trick

Não foi propriamente um grande jogo do internacional grego, mas a verdade é que marcou três golos que proporcionaram uma noite tranquila para o Benfica. Os dois primeiros resultaram da marcação de dois penáltis, marcados para o mesmo lado, para a esquerda de João Valido, o primeiro rasteiro, o segundo a meia altura, ambos com uma eficácia extrema. Depois completou o hat-trick no arranque da segunda parte, no primeiro golo de bola corrida do Benfica. Com uma calma desconcertante, o avançado grego, rodeado por adversários, esperou pelo momento certo para bater João Valido pela terceira vez.

Momento do jogo: tremenda ovação para Prestianni

Foi a grande surpresa no onze de José Mourinho e caiu de imediato no goto dos adeptos. O jovem argentino, acabado de regressar do Mundial de Sub-20, entrou no jogo com sangue na guelra, a jogar sobre a esquerda, mas a deixar a linha para Samuel Dahl, para derivar para o interior da área. Foi, aliás, assim, que arrancou a grande penalidade que proporcionou o segundo golo a Pavlidis e a primeira salva de palmas da noite. Depois arrancou mais palmas quando fez um esforço para chegar a uma bola perdida, mas a maior ovação da noite ficou guardada para o momento em que foi substituído. A Luz levantou-se e aplaudiu o argentino de pé.

Outros destaques:

Tomás Araújo

Foi uma das surpresas da noite, não por ser titular, mas por entrar a jogar na sua posição de raiz, no eixo da defesa ao lado do capitão Nico Otamendi, relegando António Silva para o banco. Foi Aursnes que jogou à direita e o jovem central fez uma exibição em pleno.

Aursnes

Voltou a mudar de posição, mas voltou a jogar com a mesma abnegação de sempre, fechando bem o corredor direito, para depois sair a jogar, em constantes combinações com Lukébakio, desenhando, inclusive, um dos melhores lances da segunda parte.

Sudakov

Bom jogo do ucraniano que esta noite jogou com total liberdade nas costas de Pavlidis. Caiu invariavelmente para os flancos, tanto para a direita como para a esquerda, procurando criar desequilíbrios, com Prestianni e Lukébakio e teve êxito nesse papel.

João Rego

Entrou a todo o gás e mal tocou na bola e já estava a festejar um golo. Não valeu porque estava claramente adiantado, mas não baixou os braços, lutou até ao fim e, mesmo sobre o apito final, arrancou o penálti que permitiu a Ivanovic marcar o quinto golo.