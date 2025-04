Bruno Lage pediu «humildade» na antevisão à receção ao Arouca e escolheu um onze que demonstra respeito face aos da Serra da Freita - apostou naquele que é, teoricamente, o melhor onze disponível.

Tomás Araújo é o dono da lateral direita, apesar dos problemas físicos recentes. Depois de um jogo com muita rotação diante do Tirsense, Lage voltou a apostar no onze escolhido contra o FC Porto.

Já o Arouca apresenta muitos dos habituais titulares no onze inicial, com algumas alterações face ao último jogo. Henrique Araújo não pode ser utilizado por estar emprestado pelo Benfica, Puche e Chico Lamba saem por opção. Popovic, Sylla e Güven Yalçin entram no onze.

BENFICA: Trubin, Tomás Araújo, Otamendi, António Silva, Carreras, Aursnes, Florentino, Aktürkoglu, Kökcü, Di María e Pavlidis.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Amdouni, Arthur Cabral, Leandro Barreiro, Belotti, Schjelderup, Dahl, Bruma e Tiago Gouveia.

AROUCA: Mantl, Alex Pinto, José Fontán, Popovic, Danté, Pedro Santos, Fukui, Alfonso Trezza, Jason, Sylla e Güven Yalçin.

Suplentes do Arouca: João Valido, Vinarcik, Puche, Pedro Moreira, Gozalbez, Berruti, Brian Islas, Weverson e Loum.

Acompanhe o jogo AO VIVO com o Maisfutebol, a partir das 18 horas.