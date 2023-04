O triunfo em Vila do Conde sobre o Rio Ave por 1-0 deixou o Benfica um passo mais próximo da reconquista do título de campeão nacional que lhe escapa desde 2019.

A equipa de Roger Schmidt manteve a vantagem de dez pontos para o FC Porto e de 12 para o Sp. Braga, equipas que cumpriram as respetivas missões na 26.ª jornada.

Contas feitas, faltam jogar-se 24 pontos na Liga, significando isso que os encarnados estão a 15 pontos do título. Isto, claro, se os azuis e brancos fizerem uma ponta final de competição imaculada, o que significa, claro, vencer o clássico da próxima sexta-feira no Estádio da Luz.

Mesmo nesse cenário, nesta altura as águias têm o título à distância de cinco vitórias (ou quatro, se somarem também três empates nos restantes jogos). O seja: o Benfica até pode dar-se ao luxo de tropeçar mais vezes nas oito rondas que restam do que em todo o campeonato até agora (três, com dois empates e só uma derrota).

E depois do clássico?

Se o FC Porto sair da Luz com a vitória, as contas dos 15 pontos mantêm-se como estão, embora a margem de manobra do líder, ainda que teoricamente confortável, fique mais reduzida com o campeão nacional a sete pontos.

Já se o Benfica ganhar, deixa o FC Porto a 13 pontos. Mas aí, e caso o Sp. Braga vença o Estoril na ronda 27, as primeiras contas passarão a ser feitas com os arsenalistas, que ascenderiam à vice-liderança.

Ora, se a 27.ª jornada terminasse assim – Benfica, 74 pontos; Sp. Braga, 62; FC Porto, 61 – os encarnados ficariam a dez pontos do título quando haverá mais do dobro (21) em disputa: e o título (se o Benfica e também o Sp. Braga vencessem todos os jogos até lá) poderia chegar precisamente no confronto entre águias e arsenalistas na Luz na 31.ª jornada.

Ainda neste cenário, o FC Porto, além de um tropeção do Sp. Braga, precisaria que o conjunto de Roger Schmidt não somasse mais do que sete pontos (um por jogo) nos encontros que lhe faltariam realizar.

E se o clássico der empate?

Se o clássico terminar empatado, o Benfica passa a somar 72 pontos e o FC Porto 62. E fica com vantagem no confronto direto com os azuis e brancos, uma vez que na primeira volta venceu por 1-0 no Dragão. Ou seja – e novamente se o rival não voltar a vacilar daí para a frente – 11 pontos é quanto basta para a equipa de Roger Schmidt tirar definitivamente a possibilidade de um bicampeonato inédito de Sérgio Conceição.

Mas isso não significa que o Benfica fique a 11 pontos do título!

É que, se vencer o Estoril, o Sp. Braga cola-se ao FC Porto na vice-liderança e se é verdade que tem desvantagem no confronto direto com os dragões, poderá terminar a Liga com vantagem num desempate a dois com o Benfica ou até a três, na hipótese de vencer na Luz. Neste cenário, as águias ficam a 12 pontos da reconquista.