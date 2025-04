Bruno Lage surpreendeu com as apostas no onze inicial do Benfica: Zeki Amdouni e Samuel Dahl são titulares esta tarde diante do AVS (18h00), face às ausências de Florentino e Di María, que cumprem castigo.

Quanto ao último jogo para o campeonato, em Guimarães, estas são as duas únicas novidades no onze encarnado. Álvaro Carreras, que está «à bica» nos amarelos, é titular, como Lage tinha anunciado na véspera.

Siga o Benfica-AVS AO MINUTO

Já Rui Ferreira, opera três mexidas relativamente ao jogo com o Casa Pia (1-1). Aderllan Santos fica no banco após o erro nessa partida, enquanto Rafael Rodrigues (emprestado pelo Benfica) e Jaume Grau (castigo) são rendidos por Kiki Afonso e Gustavo Assunção.

O Benfica-AVS tem apito inicial marcado para as 18h00 e arbitragem de Carlos Macedo.

OS ONZES INICIAIS

ONZE DO BENFICA: Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi e Carreras; Aursnes, Kökcü e Amdouni; Dahl, Aktürkoglu e Pavlidis.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares; Bajrami, Barreiro, Nuno Félix, Bruma, Schjelderup, Prestianni, Arthur Cabral e Belotti.

ONZE DO AVS: Ochoa; Cristian Devenish, Jorge Batista e Baptiste Roux; Fernando Fonseca, Gustavo Mendonça, Gustavo Assunção e Kiki Afonso; John Mercado, Babatunde Akinsola e Zé Luís.

Suplentes do AVS: Pedro Trigueira; Tomás Tavares, Aderllan Santos, Eric Veiga, Vasco Lopes, Lucas Piazon, Nenê, Tiago Hernandes e Rodrigo Ribeiro.