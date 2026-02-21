Benfica-AVS (ONZES): José Neto e Alex Bah titulares
Lateral de 17 anos tinha sido suplente utilizado em duas ocasiões
José Neto é a grande novidade do onze inicial do Benfica contra o AVS, na tarde soalheira deste sábado, em jogo da 23.ª jornada da Liga portuguesa. Além do lateral de 17 anos, há um regresso a assinalar - o de Alexander Bah.
O lateral dinamarquês não atuava pela equipa principal desde fevereiro do ano passado, quando se lesionou diante do Moreirense, no estádio da Luz (no mesmo jogo que Manu Silva).
Em relação à derrota com o Real Madrid, Mourinho mantém apenas seis jogadores no onze - Trubin, Otamendi, Rafa Silva, Schjelderup e Pavlidis.
ONZE BENFICA: Trubin, Bah, António Silva, Otamendi, José Neto, Richard Ríos, Enzo Barrenechea, Sidny Cabral, Rafa, Schjelderup, Pavlidis.
SUPLENTES BENFICA: Diogo Ferreira, Franjo Ivanovic, Lukébakio, Amar Dedic, Leandro Barreiro, Samuel Dahl, Tomás Araújo, Diogo Prioste, Anísio Cabral.
ONZE AVS: Adriel, Paulo Lima, Devenish, Mateus Francisco, Roni Moura, Diego Garcete, Leonardo Conge, Angel Algobia, Gustavo Mendonça, Babatunde Akinsola e Tomané.
SUPLENTES AVS: Simão, Guilhem, Oscar Abonce, Nenê, Tiago Hernandes, Guilherme Silva, Kiki Afonso, Aderllan e Rúben Semedo.
Acompanhe a partida AO VIVO com o Maisfutebol, a partir das 18 horas.
[Notícia em atualização]