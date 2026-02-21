José Neto é a grande novidade do onze inicial do Benfica contra o AVS, na tarde soalheira deste sábado, em jogo da 23.ª jornada da Liga portuguesa. Além do lateral de 17 anos, há um regresso a assinalar - o de Alexander Bah.

O lateral dinamarquês não atuava pela equipa principal desde fevereiro do ano passado, quando se lesionou diante do Moreirense, no estádio da Luz (no mesmo jogo que Manu Silva).

Em relação à derrota com o Real Madrid, Mourinho mantém apenas seis jogadores no onze - Trubin, Otamendi, Rafa Silva, Schjelderup e Pavlidis.

ONZE BENFICA: Trubin, Bah, António Silva, Otamendi, José Neto, Richard Ríos, Enzo Barrenechea, Sidny Cabral, Rafa, Schjelderup, Pavlidis.

SUPLENTES BENFICA: Diogo Ferreira, Franjo Ivanovic, Lukébakio, Amar Dedic, Leandro Barreiro, Samuel Dahl, Tomás Araújo, Diogo Prioste, Anísio Cabral.

ONZE AVS: Adriel, Paulo Lima, Devenish, Mateus Francisco, Roni Moura, Diego Garcete, Leonardo Conge, Angel Algobia, Gustavo Mendonça, Babatunde Akinsola e Tomané.

SUPLENTES AVS: Simão, Guilhem, Oscar Abonce, Nenê, Tiago Hernandes, Guilherme Silva, Kiki Afonso, Aderllan e Rúben Semedo.

Acompanhe a partida AO VIVO com o Maisfutebol, a partir das 18 horas.

[Notícia em atualização]