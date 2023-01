O Benfica anunciou esta terça-feira que os bilhetes para o dérbi com o Sporting, da 16.ª jornada da Liga, estão «temporariamente esgotados».

A venda de ingressos para o jogo começou precisamente esta terça-feira e já todos foram vendidos, pelo que agora restam apenas os bilhetes provenientes de sócios com RedPass que cedam o lugar.

«Brevemente será disponibilizada, a todos os sócios com RedPass, a possibilidade de venda do seu lugar. Os bilhetes que forem disponibilizados serão vendidos nos locais de venda oficiais do clube a partir das 9h00 do dia 11 de janeiro (quarta-feira)», informa o clube encarnado.

O Benfica-Sporting, diga-se, está agendado para o próximo dia 15 (domingo), às 18h00.