O Benfica voltou a bater o Boavista por 3-0 e subiu até ao primeiro lugar da classificação, agora com mais um ponto do que o Sporting que só entra em campo, na Vila das Aves, este domingo. Bruno Lage voltou a revolucionar o onze, com um total de seis alterações, com destaque para a titularidade de Samuel Soares na baliza, recuperando em parte o onze que tinha vencido o Santa Clara há uma semana, assumindo uma rotação no plantel, face às muitas lesões que fustigaram a equipa nas últimas semanas. Aposta totalmente ganha pelo treinador que passa a contar praticamente com dois «onzes» para a ponta final do ataque ao título.

As sucessivas lesões de Di María, Ba, Manu Silva, Florentino e Leo Barreiro fizeram disparar os alarmes no Estádio da Luz e Bruno Lage deu este sábado continuidade ao plano de rotação do plantel que já tinha começado, há uma semana, com a visita aos Açores, mas agora a estender-se à baliza, com Samuel Soares a estrear-se esta temporada na Liga, com Trubin a assistir no banco. Um Benfica transfigurado, mas intenso, como foi possível perceber logo após o primeiro apito de José Bessa.

O Benfica entrou, assim, ao ataque, com uma ligeira tendência em descair sobre a esquerda, por onde tentavam furar Álvaro Carreras, Samuel Dahl e também Bruma. Um corredor muito congestionado que levou Bruno Lage a dar muitas indicações, procurando acertar as movimentações entre os três jogadores que atuavam na ala junto ao banco.

Foi uma porta que o Benfica, desde cedo, tentou abrir diante de um Boavista que se fechava com uma linha de seis e toda a equipa envolvida no processo defensivo. Lito Vidigal também apostou numa remodelação, lançando cinco dos dez reforços que chegaram já depois do fecho do mercado, com destaque para o internacional checo Vacklic que acabaria por ser um dos protagonistas deste jogo.

Um Boavista a defender à zona, com toda a equipa envolvida, e que deixava o Benfica com uma elevada posse de bola, sem pressão, a rodar o jogo a toda largura do terreno, à procura de uma falha do adversário para invadir a área. Um quadro que se manteve ao longo de quase meia-hora, com o Boavista sem conseguir sair a jogar, mas a fechar muito bem todos os caminhos para a sua baliza.

Um jogo de sentido único, com o Boavista a arriscar muito pouco ou quase nada, diante de um Benfica paciente que acabou por debloquear o marcador, aos 28 minutos, numa das primeiras vezes que o Boavista subiu ligeiramente o seu bloco. Kokçu, com uma excelente leitura de jogo, aproveitou para lançar Bruma pela esquerda e o avançado embalou, finalmente com espaço pela frente, deixando Van Ginkel nas covas, antes de cruzar para Belotti marcar na passada. Estava desbloqueado o marcador e a Luz quase veio abaixo.

Um golo que não mudou em nada o jogo. O Boavista, mesmo a perder, continuou fechado a sete chaves, agora diante de um Benfica mais solto, depois de descobrir o caminho para a baliza de Vaclík. As oportunidades sucederam-se a um ritmo absurdo na área axadrezada, agora com o carrocel do Benfica a funcionar em pleno, com Leandro Santos também a furar pela direita. Bellotti teve mais uma oportunidade flagrante, mas a bola bateu com estrondo no poste e, logo a seguir, Vaclík defendeu um remate de Kokçu.

O guarda-redes checo desmultiplicou-se, depois em defesas atrás de defesas, mantendo a diferença de um golo até ao intervalo, com destaque para mais duas defesas a remates de Amdouni.

Axadrezados reduzidos a dez

A segunda parte começou como tinha acabado a primeira, com o Boavista com um bloco baixo e um Benfica totalmente ao ataque, conquistando logo dois pontapés de canto no primeiro minuto, antes de Aursnes proporcionar mais uma defesa a Vaclík. Um arranque demolidor que acabou por provocar uma baixa no Boavista, na sequência de uma entrada dura de Miguel Reisinho. O árbitro foi rever as imagens e acabou por expulsar o jogador do Boavista com um vermelho direto.

O Benfica tinha o jogo completamente controlado, mas o resultado continuava perigoso, apesar do Boavista ainda não ter feito subir as pulsações de Samuel Soares que assistiu ao jogo ao longe, sem fazer uma única defesa.

O Boavista ainda esboçou uma oportunidade, com o ex-sportinguista Abdoulaye Diaby a saltar do banco e a provocar um calafrio nas bancadas, mas o Benfica matou o jogo depois das primeiras alterações promovidas por Bruno Lage. Entraram Akturkoglu e Pavlidis que acabaram por estar na origem e concretização do segundo golo, num lance que começa nos pés de Kokçu, com o turco a cruzar para a finalização fácil do grego. Em dois tempos, o jogo ficava definitivamente resolvido.

Se ainda havia dúvidas, Lystsov agarrou Samuel Dahl na área e, na conversão do consequente penálti, Kokçu, que já tinha marcado no Bessa, fez o 3-0, igualando o resultado que os encarnados já tinham conseguido na primeira volta diante dos axadrezados.

Ainda faltavam quase quinze minutos para o final, mas a aposta de rotação do plantel, promovida por Bruno Lage, estava já definitivamente ganha, ficando claro que o Benfica tem, nesta altura, o plantel mais completo da I Liga.

Uma vitória categórica, com a poupança das principais peças, mas com as alternativas a darem bem conta do recado. Até ao final do jogo, ainda houve tempo para a estreia de Diogo Priostes.

O Benfica chega ao topo da classificação, depois de somar a quarta vitória consecutiva na Liga, enquanto, em sentido contrário, o Boavista afunda-se ainda mais no fundo da classificação, com a oitava derrota consecutiva.