Figura do jogo: Vaclík com as luvas a ferver

Grande estreia de Tomas Vaclík este sábado no Estádio da Luz. O Boavista perdeu por 3-0, mas o internacional checo fez mais de uma mão cheia defesas, algumas delas de elevado grau de dificuldade, que permitiram ao Boavista evitar um desaire ainda mais desnivelado. Até ao primeiro golo de Andrea Belotti, o novo guarda-redes da equipa do Bessa já tinha feito cinco intervenções determinantes na defesa do nulo. Já depois do italiano abrir o marcador, o checo continuou com as luvas quentes, com defesas atrás de defesas, chegando mesmo a levar Amdouni ao desespero.

Momento: Bruma fura e Belotti abre o marcador

O jogo estava difícil para o Benfica que, apesar de ter um controlo total do jogo, tinha pela frente um Boavista que fechava todos os caminhos para a sua baliza, com um bloco muito baixo. Na primeira vez que os axadrezados subiram um pouco o bloco, Kokçu abriu uma autoestrada para Bruma acelerar, deixar Van Ginkel nas covas, antes de cruzar para a finalização de Belotti na passada. O italiano foi festejar com Bruma, o mais difícil estava feito.

Outros destaques:

Kokçu

Num onze recheado de caras novas, foi o turco que manteve a unidade em campo, colocando em campo toda a sua visão de jogo, como ficou claro no passe que abriu caminho para o primeiro golo. O turco esteve sempre em grande nível, a atual com um verdadeiro número 10 na distribuição de jogo. O turco está ainda na origem do segundo golo, que teve a assinatura de Pavlidis.

Belotti

Foi o melhor jogo do italiano desde que chegou ao Benfica em janeiro. Marcou um golo, atirou uma bola ao poste e conta ainda com mais duas ou três oportunidades flagrantes, todas defendidas pelo sensacional Vaclík. O avançado sentiu algumas dificuldades, numa área muito congestionada, mas foi encontrando os seus espaços, com rápidas combinações com Burma e Amdouni e acabou por estar sempre muito em jogo.

Bruma

Teve pouco espaço para acelerar, mas na primeira oportunidade que teve para correr, resultou no primeiro golo do Benfica. Um jogador muito útil para o Benfica diante de adversários muito fechados, como ficou evidente esta tarde.

Samuel Dahl

Mais um reforço em bom plano. O sueco ainda revelou algumas dificuldades no posicionamento, entre Carreras e Bruma, mas depois de ficar com as orelhas a ferver, face às constantes indicações de Lage, acabou por acertar o passo e partiu para uma exibição de bom nível, deixando claro, como já tinha acontecido nos Açores, que é compatível com Carreras no corredor esquerdo.