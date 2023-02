Noite de emoções fortes no Estádio da Luz num jogo em que o Benfica teve de sofrer, como se calhar ainda não tinha sofrido esta época, para contornar um Boavista muito fechado e, desta forma recuperar a «almofada» de cinco pontos sobre o FC Porto. Os axadrezados mantiveram o nulo intato até ao intervalo, sofreram depois de uma entrada endiabrada do Benfica, mas voltaram a empatar logo a seguir. O Benfica só conseguiu desatar o nó a dez minutos do final, depois de João Mário desperdiçar um penálti, com um golo de Gonçalo Ramos a destacar-se no topo da lista dos melhores marcadores. Já com a Luz mais descansada, Musa fechou marcador em 3-1. Gilberto, a novidade no onze de Schmidt, por castigo de Alexander Bah, acabou por ser determinante, com um golo e uma assistência.

Petit tinha previsto uma entrada forte e muita intensidade da parte do Benfica no arranque do jogo. Não era difícil de adivinhar, mas a verdade é que aconteceu isso mesmo, com a equipa de Roger Schmidt a entrar no jogo a todo o gás, a manietar o adversário e a concentrar todo o jogo junto à área do Benfica. Logo a abrir, Rafa Silva pressionou Salvador Agra e saiu a jogar com a bola nos pés, invadiu a área e rematou a rasar o poste. Estava dado o mote.

Com Gilberto e Grimaldo a descerem constantemente pelos corredores, João Mário e Aursnes juntaram-se a Rafa Silva no corredor central e colocaram muitas dificuldades ao Boavista que não conseguia respirar. Petit viu-se rapidamente obrigado a adaptar o onze que elegeu, pedindo a Makouta, inicialmente sobre a esquerda, que ajudasse Ibrahima Camara a fechar o corredor central, desviando Bruno Lourenço para a direita onde caía constantemente Grimaldo.

O Boavista ainda ensaiou algumas tentativas para sair a jogar, quase sempre pela esquerda, mas perdia a bola em dois tempos, face à tremenda pressão do Benfica e rapidamente optou pelos pontapés longos pela frente, quase sempre por Bracali. O Benfica carregava por todos os lados e Grimaldo teve uma oportunidade flagrante para abrir o marcador quando João Mário foi derrubado por Bruno Lourenço em mais uma investida pelo meio. Um livre que era quase um penálti para o especialista espanhol. A Luz susteve a respiração, encheu os pulmões de ar, mas desta vez saiu-lhe por cima.

Nesta altura o Boavista já tinha desistido de tentar subir no terreno, limitando-se a despejar bolas par o lado contrário e o Benfica voltou a estar perto do golo quando Grimaldo, com um passe açucarado, solicitou a entrada de Gonçalo Ramos que, com o pé esticado, voltou a levantar as bancadas. Houve quem tivesse gritado golo, mas ainda não foi desta, a bola passou ao lado. Neste verdadeiro furacão no meio-campo do Boavista, os «axadrezados» viram dois amarelos, sinal de preocupação para Petit, depois de dois jogos em que viu a sua equipa terminar em inferioridade numérica.

A verdade é que o Boavista conseguiu suster o primeiro impacto da entrada do Benfica e parecia que, com os minutos a correrem, estava cada mais confortável a defender. Sem bola, o Boavista transpirava confiança, mas sem ela pouco mais podia fazer do que não fosse devolvê-la ao adversário, quando mais longe melhor.

O Benfica foi perdendo intensidade e só voltou a despertar no último lance da primeira parte, com o primeiro remate enquadrado que por muito pouco não resultou em golo. Gilberto cruzou da direita, Gonçalo Ramos cabeceou junto ao segundo poste e Bracali defendeu mesmo sobre a linha fatal. Rafa ainda tentou a recarga, mas já havia uma multidão sobre a linha de golo e o nulo seguiu mesmo intato para o intervalo.

Festa, desilusão e nova festa

O Benfica precisava de mais combustível para explodir definitivamente e, nesse sentido, Roger Schmidt abdicou de Florentino, uma peça a mais no meio-campo, para abrir ainda mais a frente de ataque com David Neres a encostar à direita. O Benfica voltou a entrar com tudo na segunda parte, agora ainda mais acutilante, também com João Mário mais aberto sobre a esquerda, numa frente que se alargava e todo o campo e colocava ainda mais dificuldades ao Boavista.

As oportunidades sucederam-se a um ritmo endiabrado, com Gonçalo Ramos, Rafa Silva e David Neres a remarem sucessivamente à baliza de Bracali em poucos minutos. O golo parecia iminente e chegou mesmo, aos 55 minutos, com mais um cruzamento de Grimaldo. Bracali ainda susteve a cabeçada de Rafa, mas, desta vez, já não teve mãos para a recarga de Gilberto que entrou com tudo junto ao segundo poste. O Estádio da Luz explodiu em festa, no ponto mais alto de dez minutos demolidores.

No entanto, enquanto as bancadas ainda festejavam o golo de Gilberto, o Boavista, discretamente, empatou o jogo. Kenji Gorré, que tinha acabado de entrar, desceu pela esquerda e cruzou para o centro da área onde apareceu Yusupha a marcar com um remate seco. Na primeira investida, o Boavista chegou ao golo e obrigou o Benfica a recomeçar tudo outra vez, agora dinate de um adversário mais confiante que já encontrava espaços para sair a jogar, o que não aconteceu nem uma vez na primeira parte.

Agora parecia tudo mais difícil para o Benfica que demorava a recuperar a intensidade com que tinha entrado no jogo. As oportunidades continuavam a ser criadas, David Neres até voltou a testar Bracali, mas tudo feito de uma forma mais lenta, mais previsível, mais fácil para o Boavista. Nada saia bem ao Benfica nesta altura, mas os adeptos voltaram a festejar quando Hélder Malheiro, depois de indicação do VAR, foi ver as imagens de uma suposta falta de Sasso sobre Rafa. O árbitro marcou mesmo penálti, mas João Mário, que podia destacar-se na lista dos melhores marcadores da Liga, permitiu a defesa de Bracali. Rafa ainda tentou a recarga, mas também não.

Roger Schmidt tentou, depois, dar um novo ímpeto à equipa, lançando Gonçalo Guedes para os últimos quinze minutos em detrimento do esgotado Rafa. O Benfica tinha menos intensidade, mas explorava bem os espaços, como ficou bem claro no golo que acabou por chegar aos 81 minutos. Grande passe de Gilberto a destacar Gonçalo Ramos que, depois de sentar Sasso, bateu Bracali de bico. A Luz voltou a ir abaixo. Gilberto, figura de recurso para este jogo, acabou por ser determinante, com um golo e uma assistência.

Agora era de vez. Roger Schmidt voltou a calibrar a equipa a partir do banco e o Benfica ainda marcou mais um golo, a fechar o jogo, por Musa, assegurando o essencial: a vitória que permite ao Benfica seguir com mais cinco pontos do que FC Porto no topo da classificação.

Três golos ao Arouca, outros três ao Casa Pia e, esta noite, o Benfica acabou por manter a bitola que fixou nos três primeiros jogos desta segunda volta.