Figura do jogo: que noite de Bracali!

Se o Benfica sofreu esta noite foi porque o experiente guarda-redes de 41 anos multiplicou-se em defesas enquanto pôde. A fechar a primeira parte fez uma defesa incrível, sobre a linha de golo, a negar o golo a Gonçalo Ramos. A abrir a segunda parte voltou a estar em destaque, com uma série de defesas a remates de Gonçalo Ramos, Rafa Silva e David Neres. Só não conseguiu segurar uma recarga de Gilberto, mas, já depois do golo do Boavista, voltou a brilhar, defendendo uma grande penalidade de João Mário que ainda não tinha falhado, esta época, desde a marca dos onze metros. Uma grande noite do brasileiro que já conta com 250 jogos na Liga.

Momento: Gonçalo Ramos de «bico»

Minuto 81. O Benfica parecia estar em dificuldades depois do Boavista ter gelado a Luz com o empate. A equipa de Roger Schmidt já não estava a conseguir aplicar a mesma intensidade que tinha demonstrado no início da segunda parte, até ao golo de Gilberto, mas acabou por chegar à vitória com cabeça. Grande passe de Gilberto a destacar Gonçalo Ramos que, depois de sentar Sasso, bateu Bracali. A vitória já não escapava ao Benfica.

Outros destaques:

Gilberto

Foi chamado ao onze por castigo de Alexander Bah, mas acabou por ser determinante no resultado. Na primeira parte encaixou-se bem na intensidade que Roger Schmidt quis implementar no jogo, descendo constantemente pelo corredor, faltando-lhe apenas um pouco da irreverência do neerlandês para provocar mais desequilíbrios. Na segunda explodiu definitivamente, primeiro com a recarga que permitiu ao Benfica abrir o difícil marcador, depois com um grande passe que permitiu a Gonçalo Ramos recuperar a vantagem entretanto perdida. Na véspera do Carnaval, foi noite do mascarado.

Gonçalo Ramos

Com um grande golo aos 81 minutos, o avançado permitiu ao Estádio da Luz respirar de alívio, depois do Boavista ter conseguido anular o primeiro golo de Gilberto. O avançado já tinha tentado chegar ao golo de todas as formas. A fechar a primeira parte, com uma cabeçada, ficou a centímetros do golo. Voltou a ter novas oportunidades para marcar no início da segunda parte, mas só marcou aos 81 minutos. Recebeu uma bola de Gilberto, sentou Sasso no relvado e disparou de bico, com a bola a fugir de Bracali. Um golo que deixou a Luz em delírio que catapulta Gonçalo Ramos para a liderança destacada dos melhores marcadores, agora com treze golos, mais um do que João Mário que desperdiçou uma grande penalidade.

João Mário

Foi o melhor jogador do Benfica até ao intervalo, com bons passes a oferecer fluidez ao Benfica no último terço. Não se cansou de provocar desequilíbrios, com entradas de rompante na área, mas a verdade é que a exibição de João Mário acaba por ficar marcada pelo penálti desperdiçado, o que ainda não tinha acontecido esta época. Foi num momento crucial do jogo, depois do Boavista ter empatado. O médio atirou colocado, mas Bracali acertou no lado e chegou à bola. Foi por pouco que João Mário não continuou de braço dado com Gonçalo Ramos no topo da lista dos melhores marcadores.

David Neres

Entrou depois do intervalo e mudou por completo o jogo do Benfica. Entrou para o lado direito, abrindo a frente de ataque e, com João Mário do lado contrário, permitiu que rafa Silva e, sobretudo Fredrik Aursnes entrassem mais no jogo.