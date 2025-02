Bruno Lage muda mais de meia equipa para a receção ao Boavista, jogo da 23.ª jornada da Liga, que tem início marcado para as 18h00 deste sábado.

Acompanhe o Benfica-Boavista AO VIVO

Seis mudanças em comparação com o empate diante do Monaco (3-3), desde logo, a começar pela baliza, com Samuel Soares a render Trubin e a estrear-se, esta temporada, na Liga, passando pela defesa, com o regresso de Leandro Santos a desviar Tomás Araújo para o eixo defensivo.

Entram ainda Amdouni, Dhal, Bruma e Belotti para um ataque muito parecido com aquele que, na ronda anterior, foi aos Açores vencer o Santa Clara por 1-0.

Lito Vidigal também muda de guarda-redes e promove mais quatro alterações em relação à derrota, em casa, diante do Estrela (0-1).

Equipas oficiais:

BENFICA: Samuel Soares; Leandro Santos, Tomás Araújo, Otamendi e Carreras; Amdouni, Aursnes, Kokcu e Dahl; Bruma e Belotti.

Suplentes: Trubin, António Silva, Arthur Cabral, Pavlidis, Akturkoglu, Schjelderup, Nuno Félix, João Rego e Diogo Prioste.

BOAVISTA: Vlaclik; Lystsov, Abascal e Fogning; Salvador Agra, Ginkel, Seba Pérez e Joel Silva; Reisinho, Bozenik e Moussa.

Suplentes: César, Ibrahima Camará, Pedro Gomes, Manuel Namora, Vukotic, Steven Vitória, Abdoulay Daby, Gonçalo Almeida e João Barros.